Tuchel a un profond respect pour Monaco

A un peu plus de 24 heures de la réception de l'AS Monaco, Thomas Tuchel a expliqué qu'il respectait le club de la principauté et que Leonardo Jardim et ses joueurs sont très talentueux. Impressionné par les dernières performances et la saison en cours, il pense que ce match sera serré.

C'est une équipe très talentueuse au niveau individuel mais c'est tout le monde qui joue très bien ensemble. Leur état d'esprit est admirable, c'est très costaud au milieu et en défense aussi donc c'est une équipe très complète. Il y a de grandes personnalités, des talents, des espoirs».