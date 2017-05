Trezeguet: "la marche est encore trop haute pour Mbappé"

Après la défaite 2-0 à l'aller concédé contre la Juventus Turin, Monaco doit réaliser un véritable exploit pour croire à une potentielle finale. Une marge que David Trezeguet pense impossible à réaliser pour le Rocher et sa pépite Mbappé.

"C'est un joueur unique, qui se démarque des autres, mais il est encore jeune et les défenseurs de la Juventus ne lui ont pas rendu la tâche facile. Dani Alves, Barzagli et compagnie lui ont fait comprendre d'emblée qu'il n'allait pas passer une bonne soirée. Il a été relativement discret, mais il va se mettre petit à petit au diapason du très haut niveau", a lancé, l'ambassadeur de la Juve, dans les colonnes de l'Equipe, qui estime donc que le jeune Mbappé ne pourra pas faire grand-chose face à l'expérience et la roublardise de la défense italienne. Au jeune tricolore de 18 ans de lui prouver le contraire.