Top 3 des flops du PSG

L'histoire du Paris Saint-Germain restera à jamais marquée par la déroute au Camp Nou (6-1). La plus grosse désillusion d'un club français en Coupe d'Europe. Ce n'est pas la première fois que le club parisien se distingue avec des résultats surréalistes. Retour sur les trois plus gros flops de l'histoire du PSG.

TOP 1 : BARCELONE - PSG (6-1) - 2017

Le club de la Capitale avait les cartes en mains pour éliminer le FC Barcelone, hier soir, au Camp Nou. Paris avait 100% de chances de se qualifier pour les quarts de finale de la C1 après sa belle victoire au match aller (4-0). Mais au terme d'un scénario aussi improbable que cauchemardesque, Paris est éliminé de la Ligue des Champions par une équipe du Barça qui aura cadré 7 tirs pour 6 buts. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Paris s'est liquéfié au Camp Nou, écrasé 6 buts à 1 ! Prétendant à la couronne européenne après son exploit de l'aller, le PSG vient de réaliser le plus grand fiasco du football français.



TOP 2 : Gueugnon - PSG (2-0) - Finale Coupe de la Ligue 2000

En 2000, le PSG connaît face à Gueugnon, alors pensionnaire de Ligue 2, l'un de ses plus grands ratés en laissant filer la Coupe de la Ligue. Cette saison-là, Paris finira deuxième du championnat de Ligue 1, mais au Stade de France, il s'avance comme le favori de cette finale. Pourtant, le PSG va perdre cette rencontre 2-0, en cause, une triste histoire de primes. Comme hier soir, encore dans le temps additionnel, à la 91e minute, les Forgerons mènent 1-0 depuis la 60ème minute de jeu, ce score est suffisant pour remporter le trophée, mais ils veulent manger le PSG. Lorsque le ballon arrive sur le nouvel entrant, Sylvain Flauto, ce dernier vient tromper le gardien parisien d'une frappe croisée. 2-0. Gueugnon est le premier club de Ligue 2, à remporter une Coupe de la Ligue.



TOP 3 : Maccabi Tel Aviv - PSG (3-2) - 1998

Charles Biétry préside le PSG. Le mercato estival du Paris Saint-Germain est impressionnant avec l'arrivée d'Augustine Okocha. Nouvel entraîneur, Alain Giresse semble disposer d'un effectif de qualité. Mais la mayonnaise ne prend pas du tour. Après un match nul 1-1 à domicile face au modeste Maccabi Haïfa, Paris va vivre un cauchemar au retour. Haïfa marque à deux reprises, Paris parvient à égaliser à chaque fois, et donc à être en position de se qualifier. Mais à l'orée des arrêts de jeu, Alain Goma marque contre son camp. Le PSG est sorti de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupes dès le premier tour. "Paris sombre dans le ridicule", titre L'Équipe le lendemain.



NP