Tapie : "l'arbitre a commis une erreur"

Pour Bernard Tapie, l'arbitre de la rencontre a commis des erreurs lors de la rencontre entre le Barça et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

"Il n'y a aucun doute que l'arbitre a commis une erreur et il n'y a aucun doute non plus qu'il l'a commise inconsciemment. Les arbitres sont des hommes, passionnés de foot comme vous et moi, souvent depuis des dizaines d'années. Ils se sont nourris par admiration des exploits de certains joueurs et de certains clubs. Tu es allemand, tu arbitres PSG - Barcelone. Eh bien le PSG, tu n'en as rien à faire. Rien. Le club qui t'a fait rêver, c'est le Barça, pas Paris", a expliqué l'ancien président de l'OM dans les colonnes de La Provence.