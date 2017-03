Superligue: les clubs se rangent derrière l'UEFA

Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil exécutif du Bayern Munich et de l'Association européenne des clubs (ECA), approuve la réforme de la Ligue des champions et enterre le projet de création d'une Superligue.

"La réforme nous convient, nous sommes contents de rester sous le parapluie de l'UEFA, indique Karl-Heinz Rummenigge. En conséquence, il n'y a pas de discussion au sujet d'une Superligue".



D'après Rummenigge, il s'agit d'une décision "juste et sérieuse, qui montre la solidarité des clubs européens". Le président du Bayern ajoute que la Ligue des champions nouvelle formule sera "plus captivante et plus forte que jamais. (...) Le projet ne bénéficiera pas seulement aux plus gros clubs, mais surtout aux équipes de taille moyenne." Presque. La réforme de la Ligue des champions, effective à partir de la saison 2018-2019, fait la part belle aux principaux championnats. Elle prévoit notamment de réserver quatre places directement qualificatives pour la Ligue des champions aux quatre premiers Championnats au classement UEFA (Bundesliga, Liga, Premier League et Serie A).



Le projet fumeux de l'ECA prévoyait la création d'une Superligue fermée, avec des clubs sélectionnés d'après, notamment, leurs moyens financiers. Mais sans télévisions derrière, et donc sans l'argent nécessaire pour l'alimenter, l'idée avait peu de chances d'aboutir.