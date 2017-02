Suivez Porto - Juventus

La Juventus se déplace sur la pelouse du FC Porto pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Un match compliqué, avant le retour à la maison, qui doit permettre au club de Turin d’affirmer ses ambitions sur la scène européenne. En face, le FC Porto intraitable à domicile devra réaliser un bon résultat avant de se déplacer à Turin.







Here's how they line up at the Estádio do Dragão. Follow it live here: https://t.co/d0Vx11q8bo #UCL pic.twitter.com/i8RukDjDMo — Champions League (@ChampionsLeague) 22 février 2017











Un match pour s'affirmer sur la scène européenne, leader de la Série A et filant vers un 6ème titre consécutif, la Juventus veut se poser en candidate pour le titre final en C1. Un an après son élimination au même stade de la compétition face au Bayern, la Juve devra s'imposer ce soir du côté de l'Estadio do Dragao pour pouvoir continuer de surfer sur sa forme actuelle et prétendre au titre. Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli, incertains avant le déplacement à Porto, risquent d'entraîner le remaniement de la défense pour ce huitième de finale. Même si les deux se sont entraînés, Daniel Rugani pourrait être titulaire dans l'axe alors que Daniel Alves et Sandro occuperaient les côtés. Leonardo Bonucci sera quant à lui en tribune après l'altercation avec son entraîneur vendredi dernier à la mi-temps du match face à Palerme en championnat. La Vieille dame reste sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues où elle n'a encaissé que deux buts, la défense sera la clé de ce match, même si depuis le début de saison, la Juve est plus séduisante dans son secteur offensif avec Higuain et Dybala.





Le FC Porto impérial à domicile



Sur leurs dix derniers matches à domicile, les coéquipiers d'Iker Casillas ont obtenu huit succès, c'est la statistique qui peut faire peur à la Juventus Turin. Porto est intraitable à domicile avec une défense de fer, Felipe - Marcano, c'est du solide. Les « Dragons » n'ont connu la défaite qu'à deux reprises cette saison, en août sur la pelouse du Sporting, en championnat, et contre Leicester en phase de poule de la C1. Devant, le trio Corona, Silva, Jota sera chargé d'inquiéter Buffon, qui essayera d'impressionner le portier adverse, dans son duel à distance avec Casillas, deux énormes gardien d'Europe.



Les compositions probables

Porto : Casillas - Pereira, Felipe, Marcano, Telles - Danilo Pereira, André, Herrera, Brahimi - André Silva, Tiquinho.

Juventus : Buffon - Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Khedira - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain.



Le Tweet d'avant-match







Les informations d'avant-match

Porto n'a jamais battu la Juventus en trois confrontations

Les Dragons n'ont perdu aucun de leurs six derniers matches à domicile face à des adversaires italiens

La Juve a remporté ses trois déplacements européens cette saison

Match retour programmé le 14 mars à Turin



