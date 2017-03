Suivez Atlético Madrid - Leverkusen

Le Bayer Leverkusen se déplace à Madrid pour y affronter l’Atletico Madrid. 4ème de la Liga, les hommes de Diego Simeone veulent reproduire le parcours de la saison dernière dans cette compétition. Mais cette fois ci, Griezmann veut marquer l’histoire du club en remportant la coupe aux grandes oreilles. Avant d’y arriver, il faudra se qualifier face aux Allemands, le match aller permet de rester très optimiste pour le club espagnol.







Atlético v Leverkusen. The teams are in 📋



Follow live ➡️ https://t.co/EQvTT3q9dr#UCL pic.twitter.com/7CJdeJClho — Champions League (@ChampionsLeague) 15 mars 2017





C'est peut-être un match piège, mais une seule issue possible, la qualification. Griezmann et ses coéquipiers devront aussi montrer qu'ils doivent être considérés comme des prétendants à la victoire finale. Dans une compétition très ouverte cette année, les joueurs du club de la capitale peuvent garder un espoir de devenir les Champions d'Europe 2017 à la fin de la saison. Et les supporters qui se rassembleront ce soir à Vincente-Calderon, reposeront leur espoir sur les épaules d'un seul homme, Antoine Griezmann. Le Français sera chargé de qualifier les espagnols pour les quarts de finale, un job déjà effectué au match aller lors de la victoire 4-2 de l'Atlético en Allemagne. Son entraîneur le sait très bien que le chouchou des français est l'élément essentiel de l'équipe et en conférence de presse le technicien l'a encensé : "Griezmann un spécialiste de la tête ? Il a un timing parfait, le jeu de tête ne dépend pas que de la taille, mais il s'agit aussi d'une question de timing et dans ce secteur de jeu, c'est un spécialiste, mais nous sommes contents de son travail." La victoire ce week-end à Grenade fait du bien dans les têtes du groupe, accrocher la troisième place de la Liga reste toujours un objectif. Ce soir face à Leverkusen, Simeone devra faire sans Kevin Gameiro, forfait alors que Fernando Torres effectue son retour dans le groupe. Un match piège mais les Colchoneros possèdent toutes les cartes pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, deuxième étape pour la conquête du titre.



Le Bayer Leverkusen sera privé de six de ses titulaires face à l'Atletico Madrid dont son capitaine Lars Bender. Le nouvel entraîneur par intérim du Bayer, Tayfun Korkut devra aussi gérer les cinq autres absents : Jonathan Tah, Ömer Toprak (rupture des ligaments croisés à la cheville) et les suspensions de Stefan Kiessling, Kai Havertz et Benjamin Henrichs. En très grande difficulté en Bundesliga, le technicien espère un bon match face aux Espagnols pour retrouver de la confiance "Nous allons essayer de redresser le résultat". Un changement d'entraîneur pour un choc psychologique et pourquoi pas un exploit ce soir au Vincente-Calderon pour finir une mauvaise saison en beauté ?



Les compos probables

Atletico : Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, L. Hernandez - Koke, Partey, Saul Niguez, Carrasco - Griezmann, Correa.

Leverkusen : Leno - Hilbert, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Bellarabi, Aranguiz, Baumgartlinger, Kampl - J. Hernandez, Volland.



Arbitre de la rencontre Sergei Karasev (RUS)



Les infos d'avant-match

L'Atlético s'est imposé quatre buts à deux lors de la première manche en Allemagne

L'Atlético a battu Leverkusen aux tirs au but, au même stade de la compétition, en 2015

Les Colchoneros ont remporté leurs sept dernières doubles confrontations face a des clubs allemands

Leverkusen n'est jamais allés au-delà des huitièmes de finale

Tirage au sort des quarts de finale vendredi midi



NICOLAS PELLETIER



Rappel du match aller :

Griezmann et Gameiro ont fait le job