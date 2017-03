Subasic, dernier rempart pour un exploit

Ce soir, l'AS Monaco doit tout donner pour obtenir une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Pour cela il lui faudra remonter deux buts, car à l'aller les hommes de Jardim s'étaient inclinés sur le score de 5 buts à 3. Nous avions assisté à un match d'anthologie il y a 3 semaines à l'Etihad Stadium. Et si Monaco doit marquer des buts ce soir, ils doivent éviter d'en encaisser. Pour cela Danijel Subasic va devoir sortir une belle partition.

Monaco doit s'imposer par deux buts d'écarts ce soir à Louis II pour se qualifier pour le prochain tour. Que ce soit Monaco ou Manchester City, l'attaque prime. Les Anglais ont la plus mauvaise défense de la compétition parmi les 16 qualifiés. Il ne fait pas de doute que les Sky Blues viendront pour attaquer ce soir. Et quand on connaît leur armada offensive (Aguero, De Bruyne, Sterling, Sané, Nolito, Navas...) on s'attend forcément à concéder des occasions. C'est là que Subasic entre dans la course. Le gardien Croate devra se montrer irréprochable et suppléer un maximum une défense privé du Polonais Kamil Glik, auteur d'une belle saison.



Sur ces derniers matchs, le portier du Rocher ne s'est pas forcément montré à son avantage. Auteur d'une énorme bourde, ce week-end face aux Girondins de Bordeaux, il devra être concentré et ne rien laisser paraître à l'équipe adverse. Si Danijel Subasic fait partie des valeurs sûres en L1, le Croate affiche une fébrilité inquiétante ces derniers temps. Le dernier en date à City, lorsque le Monégasque a commis une erreur de main grossière qui a permis aux Citizens de revenir dans le match à 2-2.



Mine de rien, et même si Monaco réalise une saison exceptionnelle, le joueur de 32 ans n'avance pas vraiment. L'ASM n'a que la quatrième meilleure défense du championnat (26 buts encaissés). Malgré tout, il fait preuve de beaucoup de calme et d'une grande confiance. Caractéristiques dont il aura besoin ce soir face aux Sky Blues de Guardiola.



GZ