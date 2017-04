Signé Griezmann

L'Atlético Madrid a remporté à Vicent-Calderon son quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Leicester grâce à un pénalty transformé par Antoine Griezmann (1-0).





L'avant-match

Leicester se déplace au Stade Vicente Calderon avec l'envie de réussir un gros coup ce soir. Sur les 8 derniers matchs, les Anglais ont un bilan de 6 victoires, 2 défaites et sont remontés à la 11e place en Premier League. Depuis l'arrivée de Craig Shakespeare en tant que coach, les joueurs se sentent mieux et montrent leur potentiel aux yeux de l'Europe. Lors du huitième de finale, ils ont sorti le FC Séville. Concédant une défaite 2-1 à l'extérieur, ils ont su tenir et décrocher leur qualification à domicile 2-0.



Malgré ces belles prestations, l'Atlético semble supérieur et les Foxes devront réaliser un match quasi parfait ce soir. Pour le moment les coéquipiers de la star Riyad Mahrez ont marqué 10 buts pour 8 encaissé en C1.



"Affronter une équipe qui a disputé deux finales sur les trois dernières éditions représente un défi énorme, mais c'est le genre de rencontre auquel on s'attend en quarts de finale de Champions League. Ça sera une très belle opportunité pour nos supporters et pour tout le monde au club", explique le coach anglais.





Vicente Calderon, bastion des Colchonéros



Si ce soir l'Atlético part favori, c'est en partie grâce à son impressionnant bilan à domicile. En effet, les rouges et blancs ont remporté 28 de leur 34 derniers matchs européens à domicile. Concernant les clubs d'outre Manche. C'est simple, jamais une équipe de Premier League n'a battu l'Atlético à domicile. Dans son histoire, sur 3 tentatives les Foxes se sont casés les dents à 2 reprises sur la formation espagnole.



Cette saison, l'Atlético à domicile en Coupe d'Europe, l'Atlético a perdu seulement une fois. Pour le reste le bilan est de 11 buts marqués pour 4 encaissés dont 1 à domicile contre Rostov. Diego Simeone sait que son groupe est favori, malgré cela, il se méfie de cet adversaire.



" Nous travaillons en équipe, nous concourons et cela nous a permis de définir un style. Peut-être que d'autres équipes nous ont regardés et pensaient qu'il y avait toujours moyen de jouer. Mais ce que nous avons fait, c'est toujours regarder les caractéristiques de nos joueurs, et c'est ce qui nous a amenés jusqu'ici. Je n'imagine pas un match avec une large victoire pour l'une ou l'autre équipe. Étant données les qualités des deux équipes, je pense que ce sera difficile et je suis sûr que tout se décidera sur leur terrain", affirme t-il.





Griezmann, le buteur maison



Ce soir, l'Atlético pourra compter sur son meilleur buteur, le français Antoine Griezmann. L'ancien joueur de la Real Sociedad est en forme et reste sur 4 buts marqués en C1 cette saison, dont 3 à domicile. il fera donc face à une défense de Leicester expérimentée avec Wes Morgan et Huth ainsi qu'un Kasper Schmeichel impressionnant depuis le début de la compétition. Rappelons également que "Grizi" a marqué ce week-end dans le derby Madrilène, de quoi être fin prêt pour ce match.



Les compos probables

Atlético: Oblak; Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luís; Carrasco, Gabi, Koke, Saúl Ñiguez; Griezmann, Torres.

Absent(s) : Moyá (ischios), Vrsaljko (genou), Augusto Fernández (genou), Gameiro (adducteurs).



Leicester: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Absent(s) : Morgan (dos), Mendy (cheville), Wague (épaule).



Arbitre du match: Jonas Eriksson (Suède).



Grégory Zerbone