Sidibé croit en la qualif de Monaco

A quelques heures du match retour entre la juventus Turin et l'AS Monaco, de nombreux joueurs croient en la remontée monégasque, comme le montre Djibril Sidibé en conférence de presse.

"Si on est là, c'est que depuis le début de la compétition, on y croit. Alors, pas question de changer d'état d'esprit. Nous pensons toujours que nous pouvons nous qualifier. Nous avons perdu le match aller mais nous sommes prêts pour ce grand match. On va tout donner sur ce match, la tâche est difficile mais pas insurmontable, on verra à la fin s'il y a qualification. Gagner à Nancy nous a mis dans les meilleures conditions.



On a hâte d'y être. On est venus avec des intentions, on veut réaliser un match parfait. Buffon est un grand gardien. À nous de rester concentrés et de trouver la clé pour marquer. Nous avons montré que nous pouvons marquer beaucoup de buts cette saison, nous pouvons encore le faire demain, nous avons encore nos chances".