SFR fait le Grand Chelem

SFR Sport récupère l'intégralité des droits de diffusion de la Ligue des champions et de l'Europa League pour la période 2018-2021.

Selon L'Equipe, c'est un coup de tonnerre dans le ciel français des médias. Le résultat de l'appel d'offres pour les droits de la Ligue des champions vient d'être rendu par l'UEFA. Alors qu'un partage des droits était attendu entre plusieurs diffuseurs, SFR a tout raflé. La Ligue des champions et l'Europa League.



Canal+ (pour 50 millions d'euros par an) et beIN Sports (contre 90 millions) se partageaient la C1 jusqu'ici. Le second diffusait également la C3.



Si Canal+ se félicitait du gain des droits du Championnat du monde de Formule 1 pour les prochaines saisons, ce n'est pas un « droit socle ». C'est-à-dire capable de faire migrer massivement des abonnés. C'est en revanche le cas de la Ligue des champions. Mais plus que pour Canal+, ce revers est une vraie gifle pour beIN Sports qui perd l'un de ses programmes phares.