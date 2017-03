Sergio Ramos, premier supporter du PSG

Comme beaucoup de personnes, Sergio Ramos ne va pas louper le choc de ce soir en Ligue des Champions. Auteur d'un doublé hier soir lors de qualification face au Napoli, l'international soutien le club Français.

Le match approche et Sergio Ramos nous a donné son opinion. Ce soir, il sera de tout coeur avec le PSG. Une non qualification du Barça lui ferait très plaisir. "Je ne suis pas préoccupé par le match du FC Barcelone, mais bien évidemment, je dormirais mieux et je serais content si le PSG élimine le FC Barcelone".

Un petit pique qui alimente la rivalité entre le Barça et le Real. Ce qui es sûre, c'est Sergio Ramos lui a choisi son camp pour ce soir.









