Sergi Roberto : "Je n'y croyais pas"

Il est un héros en Catalogne aujourd'hui, entré à la 76e minute à la place de Rafinha, Sergi Roberto a marqué le sixième but du FC Barcelone (6-1), synonyme de qualification.



En zone mixte, le milieu de terrain espagnol était encore sur son nuage au moment de relater ce grand moment : "Je me suis jeté comme j'ai pu et j'ai vu que le gardien était battu. Je n'y croyais pas. Je suis vraiment heureux. Le but du 3-1 nous a fait mal mais nous avons réalisé un grand travail, tous ensemble. La défaite du match aller nous a fait mal. Mais ce soir (hier), grâce à nos supporteurs, nous nous sentions maîtres de notre destin. C'était un vrai douzième homme et ils le méritent. Nous voici en course dans toutes les compétitions. En jouant ainsi, tout est possible."