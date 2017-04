Sécurité maximale pour Real Madrid - Bayern Munich

La sécurité du match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich a été renforcée par la préfecture de Madrid.

Suite aux événements de la semaine dernière en marge du match entre Dortmund et Monaco, la préfecture de Madrid a annoncé un renforcement de la sécurité pour le match de ce soir entre le Real et le Bayern. Cette annonce a été effectuée via un communiqué de presse. "Près de 1800 effectifs veilleront à ce que la rencontre se déroule normalement et que la sécurité soit renforcée dans et en dehors du stade".