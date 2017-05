Ronaldo condamne l'Atlético

Le Real Madrid s'est largement imposé face à l'Atlético Madrid (3-0) grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions.











Cristiano Ronaldo ouvre le bal d'une sublime...



Cristiano Ronaldo fusille Oblak d'une frappe...



Contre supersonique du Real pour le coup du...







Nouveau duel entre les deux frères ennemis de Madrid, l'Atletico et le Real ce soir au stade Santiago Bernabeu. Les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en Ligue des champions. Du côté des Galactiques, on reste sur un parcours impressionnant. Ils disputent ce soir leur 7e demi-finale de suite. Dans l'histoire, ce pallier n'est pas forcément un bon souvenir, car depuis 20 ans, le bilan en demi-finale est de 5 qualifications sur 11 participations, de quoi mettre un doute dans la tête des joueurs de Zidane.



Malgré tout, les Merengues vont jouer leur 28e demi de rang dans la compétition, ce qui leur permet de détenir le record. Et les coéquipiers de Ronaldo peuvent être confiants car dans l'histoire de la Ligue des champions l'Atletico Madrid n'a jamais battu son voisin local. Les joueurs de Diego Simeone vont donc essayer d'écrire l'histoire dans moins de 24 heures sur la pelouse de Bernabeu.



Justement l'entraîneur Argentin a tenu à souligner lors de la conférence de presse d'avant-match, la qualité de l'équipe adverse notamment grâce au travail de son homologue:" Le travail de Zidane est spectaculaire. Il a pris l'équipe en janvier (2016), avec toutes les difficultés que connaissait le Real à cette période et particulièrement au sein du groupe. Il a su gérer les émotions de chacun afin de trouver le meilleur équilibre et permettre à l'équipe de jouer au niveau qui est le sien actuellement".





Pour Zidane, c'est plus qu'un derby



L'objectif de l'Atletico sera de garder une chance pour le match retour car dans une semaine les Colchonéros recevront le Real pour une place en finale. Un match très important pour les deux formations et surtout pour le Real qui est en quête d'écrire une page de l'histoire avec un deuxième succès final consécutif en C1.



Côté Zidane on se méfie plus que tout de cet adversaire, comme l'explique le coach Français en conférence de presse:" Nous ne sommes pas favoris. C'est du 50-50. Nous allons essayer de faire le maximum pour gagner, rien de plus. Nous les connaissons, ils nous connaissent. Nous avons bien préparé notre match et nous sommes prêts. Nous n'allons rien inventer. Personne ne peut prévoir ce qu'il va se passer. Ils restent sur quatre ou cinq excellentes années et ils continuent de s'améliorer. Ils nous ont toujours posé des problèmes.



Leur force est de ne jamais baisser les bras, de lutter et se battre en utilisant leurs propres armes. Mais nous avons aussi les nôtres. Ce n'est pas un derby, c'est une demi-finale mais la rivalité est la même. Ce sont deux équipes de la capitale qui s'affrontent. Nous sommes habitués à nous affronter. Nous savons l'importance du premier match, nous ne devons penser qu'à ce match et non au match retour. Il faut bien l'aborder, de la première à la dernière minute. Demain, nous aurons une motivation supplémentaire car c'est une demi-finale. Nous sommes impatients".



Les groupes du Real et de l'Atletico















Les Compos probables

Real Madrid : Navas ; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo ; Kroos, Casemiro, Modrić ; Isco, Benzema, Ronaldo.

Forfaits : Bale (mollet), Pepe (côtes)



Atlético : Oblak ; Hernández, Godín, Savić, Filipe Luís ; Ñíguez, Koke, Gabi, Carrasco ; Griezmann, Gameiro.

Incertain : Vrsaljko (genou)

Forfaits : Juanfran (tendon), Giménez (adducteurs), Fernández (genou)







Greg Zerbone