Roma: "Pour nous les gardiens, c'est Buffon notre Messi"

Ce soir la Juventus Turin se déplace à Monaco pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Deux clubs que connaît bien Flavio Roma qui est revenu sur la performance exceptionnelle de Gianluigi Buffon avec la Juventus Turin.

" Déjà on peut dire que dans notre rôle, notre Messi, notre Cristiano Ronaldo, c'est Buffon pour nous les gardiens. Il a tout, c'est un gardien complet. Il a tous les côtés, technique, mental surtout parce que quelqu'un qui est à ce niveau pendant plus de 20 ans, il a commencé à jouer à 16 ans à haut niveau, ça veut dire qu'il est vraiment très fort, qu'il a quelque chose de plus que les autres", s'est enflammé l'ancien portier monégasque au micro de RMC Sport.



GZ