Respect mutuel entre Jardim et Tuchel

Ce soir, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund pour le quart de finale aller. Les hommes de Leonardo Jardim devront faire un grand match. En conférence de presse, les deux entraîneurs se sont félicités d'être arrivé à ce niveau de la compétition.

"Beaucoup de joueurs m'impressionnent dans cette équipe de Monaco. C'est une équipe très talentueuse individuellement et collectivement. Leur état d'esprit est irréprochable. C'est une équipe complète. Ils sont leaders, ils ont beaucoup de confiance. Ils ont également un très bon entraineur. Avec leur équipe type, je pense qu'ils sont légèrement favoris. Mais nous voulons montrer de quoi nous sommes capables dans notre stade face à une belle équipe. Nous sommes prêts à livrer la meilleure prestation possible", a d'abord déclaré le coach du BVB.





Flatté, le technicien portugais a répondu :"Il dit ça peut-être parce qu'on s'est qualifié face à City. Mais de mon côté, non. Les deux équipes ont des qualités, des absents, l'avantage est pour eux puisqu'ils ont plus d'expérience. On est pas plus fort. Il faut qu'on joue avec notre ADN, qu'on joue notre jeu, avec la vitesse de nos attaquants et notre solide défense, c'est un équilibre à trouver".