Real Madrid - Bayern Munich en direct

Le Real accueille le Bayern Munich. Victorieux des Allemands à l'aller sur le score de 2-1, les hommes de Zinedine Zidane pourraient bien envoyer un message fort aux autres équipes de la C1. Une qualification et les Merengues se débarrasseraient d'un concurrent sérieux pour le titre de Champion d'Europe.











A l'aller, le Real Madrid est allé s'imposer deux buts à un en Allemagne. Menés en première mi-temps, les coéquipiers de Ronaldo, auteur d'un doublé avaient su renverser la tendance et auraient pu partir de la cité Bavaroise avec un avantage encore plus grand. Encore plus grand, car ce soir là, les Galactiques sont tombés sur un grand Manuel Neuer qui a longtemps retardé l'échéance et qui, aujourd'hui peut permettre à son club de se qualifier en demi-finale. Les Allemands ont un avantage sur leur adversaire car ils sont pratiquement assurés d'être champion d'Allemagne et restent sur un match nul et vierge ce week-end en Bundesliga.



Pour le Real, la situation est différente, car ils sont à la lutte avec le FC Barcelone pour le titre de champion d'Espagne. Dimanche soir, ils disputeront le clasico contre le Barça. Un match qui pourrait décider du futur vainqueur.



Le Bayern pourra donc s'appuyer sur ce hasard du calendrier, mais également sur le retour de son goleador polonais, Robert Lewandowski. Meilleur buteur de Bundesliga, il avait raté le match aller il y a une semaine. Ce soir il sera bien sur la pelouse frais et dispo pour permettre au Bayern d'aller chercher la qualification.



Cette saison en C1, il compte 7 buts en 8 matchs. Pour faire simple, Lewandowski marque un but par match dans la compétition. Malgré tout, un seul but ne suffira pas, car les Allemands avaient concédé la défaite à l'aller. Le Polonais aime le Real Madrid, car lorsqu'il jouait au Borussia Dortmund, c'est lui qui avait marqué un quadruplé pour éliminer le club de la capitale. Il aura également à coeur de montrer tout son talent, car cela fait quelques mois qu'il a mit un stop au Real qui souhaitait le recruter. Une annonce pas très appréciée par le club de Florentino Perez.





Zidane veut rentrer dans l'histoire



Une élimination du Real Madrid serait sans l'ombre d'un doute, une grosse contre-performance pour Zidane et ses hommes. En revanche une qualification et ils seraient tout proche de rentrer encore un peu plus dans l'histoire car à l'heure actuelle, aucunes équipe n'est parvenues à conserver son titre en C1.



Un exploit qu'aimerait forcément réalisé Zinedine Zidane et ses hommes. Raison de plus, depuis 10 ans, quand les Merengues éliminent le Bayern, ils ont toujours remporté la compétition. Si la Maison blanche parvenait à ses fins, il est sûre que l'entraîneur français ainsi que son 11 laisserait leur empreinte dans la compétition. Seule absence de marque ce soir, Gareth Bale. Côté Bayern Javi Martinez ne sera pas là.





Sergio Ramos souffle sa 100e bougie



Cette rencontre représentera également le 100e match en Ligue des champions pour le capitaine madrilène, Sergio Ramos. Il est donc en passe de devenir le 30e joueur à dépasser cette barre mythique et rejoint les plus grands: Henry, Casillas, Buffon, Puyol, Pirlo, Maldini ou encore Messi... L'international ibérique aura à coeur de fêter comme il se doit ce record.



Compos probables , selon Mundo Deportivo



El Madrid defiende su renta ante un motivado Bayern, por @manelbru https://t.co/wWVEGpIq6u pic.twitter.com/zxHRRkjZBn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 18 avril 2017





Arbitre du match: Viktor Kassai (Hongrie)



Grégory Zerbone