Rabiot : "ça fait chier"

Parmi les innombrables réactions après la déroute du PSG à Barcelone, celle d'Adrien Rabiot a le mérite d'être clair. Le milieu de terrain est en colère.

Adrien Rabiot et ses coéquipiers sont passés à coté de leur rencontre mercredi soir. Le jeune Parisien et ses partenaires ont été méconnaissables, ce qui a eu le dont d'agacer fortement le milieu de terrain.



"On a manqué de rage sur le terrain. On va revoir les images mais c'est vraiment une grosse faute. Je suis en colère. À peine le match entamé, nous étions tous derrière. On savait qu'on allait être mis en difficulté mais de cette manière-là. Encore une fois, ce n'était la pas consigne. Ça fait chier car toute la préparation réalisée est réduite à ça. Je ne sais pas comment expliquer ça Se mettre en difficulté à ce point-là On était à 3-1, on était bien. On tenait notre qualification"... explique le numéro 25 du club Parisien.