Quand Zidane retrouve Ribéry

Ce soir de nombreuses retrouvailles sont attendues avant le match entre le Bayern et le Real. Parmi celles-ci le retour de Zidane et de Ribéry. L'un est devenu coach, l'autre est toujours footballeur et devrait d'ailleurs être titulaire. Deux amis qui se chambrent mutuellement avant la rencontre.

Ribéry:"En tant que joueur, Zidane était absolument incroyable aussi, et je m'amusais même avec lui en équipe de France. En tout cas je préfère l'avoir sur le banc que comme adversaire sur le terrain", s'amuse ainsi Franck Ribéry. Zizou est incroyable en tant qu'entraîneur, il fait un excellent travail".



Zidane:"J'ai un bon souvenir de lui. Il me rappelle Marcelo: toujours heureux et toujours à faire des blagues. Il est très bon ici au Bayern et c'est un joueur important de cette équipe".



Des retrouvailles chaleureuses à venir donc entre les deux hommes.



GZ