Pour Ranieri, la Juve s'est plus fort que Monaco

Ce soir la Juventus Turin affronte l'AS Monaco en demi-finale de Ligue des champions. L'occasion pour Claudio Ranieri, ancien coach des deux équipes de donner son avis sur la rencontre.

" D'un côté, la Juve s'appuie sur sa science tactique, sa détermination, sa capacité à ne pas faire d'erreur et sur son expérience : plusieurs joueurs de cette équipe ont disputé la finale de la Ligue des Champions il y a deux ans. De l'autre, Monaco semble porté par le vent de liberté insufflé sur le terrain par ses jeunes joueurs, qui ont une capacité impressionnante à faire varier le tempo d'un match. Pourtant, même si je prends en compte toutes les qualités de Monaco, pour moi, la Juve reste favorite pour cette demi-finale. Si cette équipe joue comme elle sait jouer, elle passera, notamment parce qu'elle a plus d'expérience. Et on sait bien qu'à ce niveau de la compétition, l'expérience fait souvent la différence", a expliqué Claudio Ranieri dans les colonnes de L'Equipe.