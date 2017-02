Pochettino soutient Paris face au Barça

Lors d'un entretien accordé à SFR Sport, Mauricio Pochettino a confié l'affection qu'il avait toujours pour le PSG. Il sera évidemment derrière son ancien club lors du match contre Barcelone. "Je continue de regarder le football français. J'essaie d'en regarder le plus possible. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain... Vous le savez... Mon équipe est le Paris Saint-Germain, j'aime le PSG... J'y ai passé à peu près trois ans là-bas", a-t-il confié. Il espère que la formation coachée par Unai Emery sera en mesure de rivaliser face aux Catalans : "J'ai été capitaine du PSG et cela restera toujours spécial pour moi. Je supporterai le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone ! Vous savez, ce sera un très bon match. J'aimerais vraiment aller au Parc des Princes et voir ce match."