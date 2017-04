Plus de peur que de mal pour Bartra

L'attaque du bus de Dortmund vécue hier soir a fait deux blessés. Un policier et le défenseur du Borussia, Marc Bartra. Ce dernier a été hospitalisé cette nuit. Opéré avec succès, le joueur s'est cassé la main. Quelques mois de repos et il devrait pouvoir reprendre une vie normale.

L'opération de Marc Bartra a été un véritable succès comme le déclare le président du club, Reinhard Rauball:"Nous avons appris que tout s'était bien passé". Au cours de la matinée, son père José Bartra a indiqué que son fils allait rester en observation quelques jours. "Il a été sonné cinq minutes après le choc raconte son père à la presse espagnole".



.@MarcBartra undergoes operation on arm and hand. Get well soon, Marc! https://t.co/sSmm76dGef pic.twitter.com/jylCuOPEGU