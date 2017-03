Pas de traitement de faveur pour le Benfica

Même si on parle énormément du choc entre le Barça et le PSG, un autre match se joue ce soir. Il s’agit du huitième de finale retour entre le Borussia Dortmund et le Benfica Lisbonne. A l’aller les Portugais se sont imposés sur la plus petite des marches 1-0 avec un but de Kostas Mitroglou. Une petite option de prise pour la qualification. Coup d’envoi à 20 h 45.



C'est un véritable volcan qui attend les joueurs du Benfica ce soir. En effet, les joueurs de Rui Vitória se déplacent au Signal Iduna Park de Dortmund. Très réputé dans le monde pour son public exceptionnel et sa fameuse Südtribüne, dit le mur jaune, les joueurs de Thomas Tuchel devraient être poussés par les 80 000 supporters du Westfalenstadion.

Malgré une défaite 1-0 au match aller à Lisbonne, les jaunes et noirs s'étaient procurés de nombreuses occasions avec un manque de réalisme devant le but, comme sur le penalty d'Aubameyang arrêté par le gardien adverse, Ederson.

Ce soir, le scénario devrait être différent et les Allemands pourraient mettre en grande difficulté la défense adverse. Attention tout de même, le Borussia devra pallier à de nombreuses absences notamment celle de Marco Reus ou encore Mario Götze.





Le mur jaune ne réussit pas aux Portugais





Ce soir, le Borussia aura une stat en sa faveur. En 5 confrontations à domicile avec un club Lusitanien, les allemands n'ont jamais connus la défaite. Dernier succès contre le Sporting club du Portugal en phase de groupe.

Ce match sera aussi l'occasion pour un joueur comme Ousmane Dembélé de montrer toute l'étendue de son potentiel au yeux du grand public. Le jeune Français est en très grande forme et son association avec Aubameyang fait des étincelles. A 19 ans, il compte 4 passes décisives en Ligue des champions. Cette saison, son équipe a également battu le record du nombre de but inscrits en phase de groupe de Ligue des Champions avec 21 réalisations dont 8 à la maison face au Légia Varsovie.





Thomas Tuchel : "Ce soir, c'est tout pour l'attaque"





Comme Thomas Tuchel l'a déclaré, ce soir son équipe va prendre des risques et attaquer.

" Si j'étais entraîneur de Chelsea, de la Juve ou de l'Atletico, peut être que ma réponse serait différente. Mais là, ce soir, dès le début du match, ce sera tout pour l'attaque. Nous devons oublier le match aller. Ce serait la même chose si nous avions gagné. Nous nous concentrons toujours sur le plaisir de jouer, de se créer des occasions, et de marquer. Nous avons le sentiment que c'est possible, à nous de jouer", a-t-il indiqué.

Une stat qui peut faire trembler les coéquipiers du capitaine allemand, Marcel Schmelzer. Après une victoire 1-0 à l'aller, le Benfica s'est qualifié à 12 reprises contre une seule petite élimination.



Côté dynamique Dortmund reste sur une victoire écrasante en championnat ce week-end 6 buts à 2 contre Leverkusen. Benfica a battu Feirense à l'extérieur 1-0 en championnat. Ils sont leaders de la Liga Portugaise avec 60 points au compteur. Une rencontre qui sent bon la Coupe d'Europe.



Les compos probables :

Borussia Dortmund : Bürki / Piszcek : Sokratis : Bartra : Durm / Weigl : Dembélé : Guerreiro : Schmelzer / Aubameyang : Schürrle.



Benfica Lisbonne : Ederson / Semedo : Luisão : Lindelof : Eliseu / Samaris : Pizzi : Salvio : Zivkovic / Jonas : Mitroglou.



Arbitre du match : Martin Atkinson, Angleterre.



Grégory Zerbone