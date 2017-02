Paris - Barcelone : les réactions après la victoire face au FC Barcelone

Après la sublime victoire du Paris Saint Germain ce soir face au FC Barcelone (4-0). Retrouvez les réactions d'après match.

Marquinhos :"On est une équipe jeune mais solide, on a tous été solidaires. On savait comment les presser, comment être bien postés avec le bloc bas, et on a su profiter des occasions. Ce soir, tout le monde est super content. Il faut garder les pieds sur terre, bien travailler et se préparer parce qu'on sait qu'au Camp Nou, le Barça est une équipe redoutable. On va devoir souffir ensemble, défendre et attaquer ensemble."





Di Maria :"On ne pouvait pas imaginer une meilleure soirée. Gagner 4-0 contre Barcelone le jour de mon anniversaire, c'est incroyable. C'était le match parfait. Pour gagner, il fallait faire un match comme aujourd'hui. Maintenant, eux aussi peuvent marquer quatre buts."



NICOLAS PELLETIER