Nicolas Sarkozy a crié "Hala Madrid !"

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était présent mercredi au Camp Nou pour assister à la déroute du PSG face au Barça (6-1). Supporter de Paris, l'ancien chef d'État s'est emporté sur le but de Cavani.

Selon le quotidien AS, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, était présent au Camp Nou mercredi soir. Il a assisté au match dans la loge réservée au club de la capitale avec Thiago Motta et Maxwell.



Lorsque Cavani inscrit le but du 3-1, l'homme politique français a commencé à célébrer avec grande effusion la réduction du score. Peut-être un peu trop vite pour certains supporters catalans présents qui ont commencé à siffler l'ancien chef d'État. Nicolas Sarkozy, loin d'adoucir la situation a crié "Hala Madrid !", comme le rapportent AS et Catalunya Radio. La sécurité privée du FC Barcelone a dû intervenir pour calmer la situation.





