Manuel Neuer a été blessé sur le troisième but madrilène ce mardi soir en Ligue des champions. Il termine donc la rencontre avec le pied cassé.

"Neuer effectuera plus d'examens au retour à Munich avant une décision quant au traitement approprié", a déclaré le club dans un communiqué.





Sadly, @Manuel_Neuer suffered a fracture in his left foot during #RMAFCB and is set for a lengthy spell out. Get well soon, Manu! 👊 pic.twitter.com/ZO6gvypkdx