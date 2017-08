Naples - Nice à suivre minute par minute

20h45 - C'est le premier très gros match de la saison pour les Aiglons qui se déplacent ce mercredi soir sur la pelouse de Naples pour le barrage aller de la Ligue des Champions. L'objectif est simple, essayer de tenir le score et pourquoi pas réaliser un coup avant le retour la semaine prochaine sur la Côte d'Azur.





Dans une ambiance qui s'annonce exceptionnelle avec plus de 50 000 places vendues et les moins de 18 ans qui pourront entrer gratuitement dans le stade ce mercredi soir, autant dire que le San Paolo affichera complet pour la rencontre face aux coéquipiers de Dante.



Nice, troisième du dernier championnat de Ligue 1 et qui débute difficilement sa saison doit absolument faire bonne figure si les Aiglons ne veulent pas perdre les espoirs de qualification dès le match aller. En face, le troisième du dernier championnat italien ne voudra pas se faire surprendre et profitera de la ferveur de son public pour plonger les joueurs de Lucien Favre dans le doute.



Avec Dante mais sans Balotelli et Sneijder, Favre va devoir miser sur la jeunesse qui pourrait servir dans ce genre d'ambiance. Sans soucis, les jeunes du coach suisse ne devront pas réfléchir et partir au combat. 90 minutes pour continuer d'écrire l'histoire du club et reproduire la même performance que lors du tour précédent face à l'Ajax.



Une qualification aussi importante pour les Aiglons sur le plan financier, même si les finances du club se portent très bien depuis plusieurs saisons, une qualification pour la phase de groupe de la C1 permet d'obtenir un chèque de 40 millions d'euros, ce qui peut permettre de faire une folie dans les dernières heures du mercato comme par exemple de faire revenir Ben Arfa à la maison.



Mais avant de penser au mercato, il faudra un groupe de 11 guerriers ce soir sur le terrain du San Paolo, sans les supporters du club, un exploit est possible et pourquoi pas prendre une option sérieuse pour une finale à l'Allianz Riviera la semaine prochaine.



Le onze probable de Naples : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne.



Le onze probable de Nice : Cardinale - Souquet, Dante, Le Marchand - Jallet, Koziello, Seri, Sarr - Lees-Melou, Plea, Saint-Maximin.