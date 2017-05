Monaco veut exister à Turin

L'AS Monaco se déplace à Turin ce soir pour y retrouver la Juventus en demi-finale retour de la Ligue des champions. Défait 2-0 à l'aller, les hommes de Leonardo Jardim n'ont absolument rien à perdre et devront faire un véritable exploit au Juventus Stadium. Pour cela, il leur faudra un Falcao en état de grâce face à une défense italienne considérée par beaucoup comme la meilleure du continent.

Mardi soir à 20h45, le leader de la Ligue 1, l'AS Monaco doit croire à l'exploit. Les joueurs de la principauté doivent s'imposer avec 2 buts d'écart pour accéder à la finale de Cardiff dans quelques semaines. Une tâche qui s'annonce difficile, voire presque impossible quand on connaît la qualité défensive du champion d'Italie en titre. Cette saison, les Bianconeri ont encaissé deux petits buts dans la compétition.



Deux buts lors de la phase de Poule à Séville et contre Lyon à domicile. Cela fait tout simplement près de 623 minutes que Gigi Buffon n'est pas allé chercher le ballon au fond de ses filets. Sa défense, Bonucci, Chielini, Alex Sandro, Dani Alves et parfois Barzagli est impressionnante surtout en C1.



Notre Gigi totalise désormais 623 minutes d'Invincibilité en @ChampionsLeague. Complimenti, Capitano 🔝 @gianluigibuffon pic.twitter.com/UYK5npbea3 — Stile Juve (@Stile_Juve) 4 mai 2017





Avec cette charnière centrale, le gardien de la Squadra Azzura sait qu'il ne risque rien et peut gérer sa rencontre sans se préoccuper de ses coéquipiers. Ce qui fait la force de cette Juve est donc sa défense. Que ce soit Chiellini, Bonucci ou encore Barzagli, tous ont au minimum 30 ans et déjà jouer de nombreux matchs de Coupe d'Europe ensemble.



C'est donc une forteresse qui se dresse devant l'attaque monégasque mardi soir. Malgré tout, il existe des lueurs d'espoir pour les rouge et blanc. Au match aller, Gianluigi Buffon a quand même dû s'employer sur quelques actions dangereuses. Une performance que ni le Barça ni le FC Porto n'ont réussi à réaliser lors des tours précédents





Falcao peut-il percer la meilleure défense d'Europe ?



Outre Kylian Mbappé, le joueur qui devra réaliser un très grand match se nomme Radamel Falcao. Cette saison, le buteur colombien est revenu à son meilleur niveau en Ligue 1 comme en Ligue des champions.



Justement en C1, son bilan est de 7 buts en 9 matchs joués. El Tigre devra donc faire mieux que Suarez, Messi ou encore André Silva qui n'ont jamais réussi à trouver le chemin des filets face à la Vieille Dame.



Motif d'espoir pour l'ASM, cette saison le seul joueur à avoir trompé Buffon au Juventus Stadium se nomme Corentin Tolisso. Le joueur de Lyon avait permis au club français d'obtenir un match nul (1-1) en poule. Peut-être un signe pour les hommes de Leonardo Jardim qui quoi qu'il arrive ne lâcheront rien et seront sur la pelouse avec un état d'esprit conquérant. De plus, ils seront galvanisés par un titre de champion de France qui leur tend les bras.



Greg Zerbone