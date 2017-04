Monaco prend la Juventus en demi-finale de la Ligue des Champions

L'AS Monaco connaît donc son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions et Monaco recevra donc la Juventus avant de se rendre au Juventus Stadium lors du match retour.

Voici les rencontres :



MONACO (FRA) - JUVENTUS (ITA)

REAL MADRID (ESP) - ATLETICO MADRID (ESP)



Les matches se disputeront les 2-3 et 9-10 mai. Rappelons que la finale de la Champions League aura lieu le 3 juin à Cardiff (Pays de Galles).



Revivez le tirage minute par minute : Le tirage au sort de la Ligue des Champions en direct sur Sport.fr



Atlético Madrid (ESP)



Classement UEFA: 4e

Cette saison : 10 matches, 7 victoires, 2 nuls, 1 défaites, 13 buts marqués, 5 encaissés Onze de départ : Oblak; Juanfran, Godín, Savić, Filipe Luís; Saúl, Gabi, Koke, Carrasco; Gameiro, Griezmann

Meilleur(s) buteur(s) : Antoine Griezmann (5)

Dernière demi-finale : 2016, contre le Bayern (2-2)

Passé en demi-finales : 3 victoires, 2 défaites

Meilleur résultat en C1 : 3 finales (le plus récemment : 2016)



Juventus (ITA)



Classement UEFA: 5e

Cette saison : 10 matches, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 17 buts marqués, 2 encaissés Onze de départ : Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanić, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandžukić; Higuaín

Meilleur(s) buteur(s) : Paulo Dybala (4)

Dernière demi-finale : 2014/15, 3-2 contre le Real Madrid

Passé en demi-finales : 8 v, 3 d

Meilleur résultat en C1 : 2 fois vainqueur (le plus récemment : 1996)



Monaco (FRA)



Classement UEFA: 30e

Cette saison : 10 matches, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 21 buts pour, 16 contre (hors qualifications)

Onze de départ : Subašić; Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Bakayoko, Lemar; Bernardo Silva, Falcao, Mbappé

Meilleur(s) buteur(s) : Kylian Mbappé and Radamel Falcao (5)

Dernière demi-finale : 2003/04, 5-3 contre Chelsea

Passé en demi-finales : 1 v, 2 d

Meilleur résultat en C1 : finale (2004)



Real Madrid (ESP)



Classement UEFA: 1er

Cette saison : 10 matches, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 28 buts marqués, 15 encaissés

Onze de départ : Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Bale, Benzema, Ronaldo

Meilleur(s) buteur(s) : Cristiano Ronaldo (7)

Dernière demi-finale : 2016, 1-0 contre Manchester City

Passé en demi-finales : 14 v, 13 d

Meilleur résultat en C1 : 11 victoires (le plus récemment : 2016)



NP - UEFA