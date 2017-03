Monaco - Manchester City, l'avant-match

Monaco-Manchester City, c'est la grosse affiche de la soirée. Les Monégasques vont tenter de se qualifier après une défaite 5 buts à 3 à l'aller. Un match fou qui avait vu deux équipes nous proposer un spectacle époustouflant en Angleterre. Ce soir, c'est le rendez-vous de la saison, il ne faut pas faillir à la tâche.

















Et la tâche s'annonce ardue pour les hommes de Leonardo Jardim à Louis II. Ils doivent remonter deux buts sans en encaisser, de nombreuses questions persistent à propos de cette rencontre. A quel genre de match doit-on s'attendre ? Un match offensif, défensif, beaucoup de buts ? Tant de questions qui restent pour le moment en suspens. Monaco doit tout donner, attaquer et se projeter un maximum vers l'avant sans pour autant se faire contrer car City possède une attaque de très haut niveau et un Agüero en pleine forme. Côté monégasque, le technicien portugais a convoqué un groupe de 20 joueurs. Aucune surprise hormis l'absence de Kamil Glik en défense centrale. Pour le reste, rien à signalé Subasic, Mendy, Jemerson, Sidibe, Silva, Lemar, Mbappe, Bakayoko ou encore Fabinho devraient répondre présent ce soir.





Falcao, le renouveau ?



Monaco doit réaliser l'exploit ce soir sur sa pelouse de Louis II. Pour cela, il faudra compter sur un grand Falcao. Le problème réside dans le fait que le Colombien reste pour le moment incertain pour le match. Revenu ce week-end contre les Girondins de Bordeaux, El Tigre est en plein renouveau. Il possède des stats impressionnantes en championnat avec 16 buts et 4 passes décisives. En Ligue des Champions il a inscrit 4 réalisations cette saison dont un magnifique ballon piqué lors du match aller. Monaco doit compter sur un Falcao niveau Ligue des Champions ce soir pour aller décrocher sa qualification.



Attention pour le moment il reste incertain. Si jamais le Colombien ne peut pas tenir sa place, Jardim devra alors mettre en avant la petite pépite Mbappé, buteur au match aller ou Valère Germain. Pour le reste, Lemar et Bernardo Silva devraient être là et montrer l'étendue de leur talent. Quoi qu'il arrive, si les rouges et blancs veulent se qualifier il faudra sortir un match proche de la perfection notamment en défense et bien sûr se montrer réaliste devant le but. Un match qui va tenir le Rocher ainsi que la France en haleine.



Les compos probables:



AS Monaco: Subasic / Sidibé : Raggi : Jemerson : Mendy / Bakayoko : Fabinho / Lemar : Silva : Falcao ou Germain : Mbappé.

Manchester City: Caballero / Sagna : Stones : Otamendi : Kolarov / Toure : De Bruyne : Silva / Sterling : Aguero : Sane.

Arbitre du match: Gianluca Rocchi (ITA)





Greg Zerbone