Monaco: jouer la carte de l'insouciance à fond

Dans moins de 24 heures, l'AS Monaco se déplace au Juventus Stadium pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Défait à l'aller sur un score de 2-0, les Monégasques n'auront absolument rien à perdre et la pression sera sur le club Turinois. Coup d'envoi à 20 h 45 en Italie.

Le club du Rocher doit accomplir un exploit ce soir face à la Juventus Turin. Un exploit qui passera par un grand match de la part de l'ensemble de l'effectif. Il faut remonter deux buts à la Vieille Dame. Une prestation qui s'annonce quasi impossible vu la qualité du leader de la Serie A. Malgré tout, Monaco doit y croire car personne ne les attends, tout comme en championnat ou sauf catastrophe, ils devraient décrocher le titre. Au niveau stats, tout est compliqué pour l'ASM.



En effet, dans l'histoire des demi-finales de C1 aucune équipe n'a réussi à remonter deux buts à l'extérieur et la Juve n'a perdu que deux fois à ce stade de la compétition. Monaco n'a jamais gagné à l'extérieur sur ces 3 demi-finales. Ils ne se sont pas encore imposés sur le sol Italien en Coupe d'Europe.



Au-delà de ces chiffres, les stats sont faites pour être battues et c'est ce que l'ASM tentera de faire dans quelques heures. Les joueurs de Leonardo Jardim seront forcément en confiance après leur belle victoire à Nancy (3-0) ce week-end. Du côté de la Juve, pas de succès, mais un nul (1-1) obtenu samedi soir à 2 minutes de la fin dans le derby Della Molle contre le Torino. Une rencontre ou le technicien transalpin avait laissé quelques joueurs au repos.



Laissé au repos, car pour Massimiliano Allegri, Monaco peut toujours y croire comme il l'a indiqué en conférence de presse: "Monaco n'a rien à perdre, ils peuvent jouer libérés et nous créer des problèmes, ils ont des joueurs très talentueux, surtout devant. Nous devrons être agressifs pour essayer de nous imposer. Nous avons commis quelques erreurs à l'aller, nous devrons même être meilleurs demain. Ce sera un match difficile contre un adversaire compliqué, le résultat du match aller ne compte plus. Il reste 90 minutes entre nous et la finale de Cardiff. Il faudra mettre Monaco sous pression sans penser à notre avantage.





Jardim veut prolonger le rêve



Monaco vit un véritable rêve éveillé depuis le début de saison. Personne n'aurait mis une pièce sur cette équipe dans le dernier carré. Rappelons que les Monégasques étaient passées par un troisième tour préliminaire contre Fenerbahçe ainsi qu'un barrage face à Villarreal, afin de décrocher son ticket pour la Coupe aux grandes oreilles. Pour le 11 du Rocher, quoiqu'il arrive la saison est réussi et ce match doit être pris comme un bonus, comme l'annonce le coach lusitanien en conférence d'avant match:



"La Juventus nous a posé beaucoup de problèmes à l'aller donc nous devrons assurément changer quelque chose. Dani Alves a notamment été très bon mais c'est normal, c'est un grand joueur qui est habitué à jouer ce genre de matches. La Juve est une grande équipe, nous devrons évoluer à notre meilleur niveau si nous voulons les battre. Nous attendons de grandes choses de Falcao. Mendy n'est pas à 100 % pour le moment ; ce serait un risque de l'aligner.



Nous devrons attaquer l'esprit libre. À l'aller, nous avions le même nombre de tirs que la Juve mais ils ont été plus efficaces. Bien sûr, ils sont plus mûrs que nous mais nous avons perdu parce que nous n'avons pas su profiter de nos occasions. Demain, nous voulons prolonger notre rêve : notre objectif est d'atteindre la finale. Je suis très fier de mes joueurs et de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, quel que soit le résultat de mardi".









Les compos probables

Juventus : Buffon (cap) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro - Dybala, Mandzukic - Higuain.



Monaco : Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Germain.



Arbitre du match: Björn Kuipers, Pays-Bas.



