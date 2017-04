Monaco - Dortmund : 2-0 à la pause

Enfin le retour au football pour l’AS Monaco et le Borussia Dortmund. Après un quart de finale aller très compliqué au niveau de l’atmosphère, le match de ce soir (20h45) en principauté aura une autre saveur même si l’attaque de la semaine dernière est toujours présente dans les têtes des joueurs et supporters sur le Rocher. Pour cette rencontre, le niveau de sécurité a été considérablement renforcé avec l’arrivée des 1500 fans du club allemand qui seront présents pour renverser la tendance en Principauté.









La France sera derrière Monaco, ce mercredi soir pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. À l'aller, les Monégasques ont réalisé un grand pas vers la qualification en allant s'imposer (3-2) en Allemagne.



Le match de ce soir, sera très différent, les Allemands seront concernés par ce match, la semaine dernière ils étaient trop marqués par l'attaque qui s'était produite la veille sur leur bus, cette rencontre sera un peu le retour à la normale. Pour l'occasion, le Stade Louis II sera plein, avec une sécurité maximale, comme dans l'ensemble de la Principauté depuis deux jours. Monaco peut atteindre les demi-finales de la Ligue des champions pour la quatrième fois de son histoire après 1994, 1998 et 2004. Aucune autre équipe française n'est apparue dans le dernier carré plus d'une fois, c'est donc le représentant français, le plus performant en C1.



Tuchel pense que l'attaque a renforcé son groupe

Hier, en conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur du BVB, a affirmé : "Nous sommes stabilisés au niveau des émotions. Ce qui s'est passé nous a rendus plus forts et nous a rapprochés. On doit trouver des solutions pour digérer et évacuer tous ensemble. Je suis content de faire partie de ce processus de reconstruction car je peux voir à quel point les joueurs sont respectueux des émotions de leurs partenaires. " Un événement tragique qui peut venir renforcer le groupe allemand avec un objectif commun, la qualification face à Monaco. Dortmund veut y croire mais en face, les hommes de Leonardo Jardim ont une seule envie, réaliser une saison exceptionnelle avec le titre de champion de France qui reste l'objectif premier et une présence dans le dernier carré de la Champions League serait le bonus de fin de saison.



Falcao veut marquer l'histoire du club

"Dortmund aura une équipe plus forte qu'à l'aller, ils ont un peu digéré les événements et ils vont récupérer Castro et Reus, deux joueurs très importants. De notre côté, on travaille pour maintenir notre niveau physique mais on est l'équipe qui a le plus joué en Europe", l'affirmation de Leonardo Jardim est vrai, mais à 90 minutes d'offrir un moment exceptionnel pour le football français, cette excuse n'est pas valable. La crainte d'être fatigué pour les joueurs de Monaco devra se dissiper s'ils veulent rejoindre les deux clubs de Madrid en demi-finale.



Heureusement qu'El Tigre, Radamel Falcao, était présent pour remettre de l'ambition dans le discours des Rouges et Blancs, "L'équipe sait que ce sera une finale. À nous de respecter ce que nous faisons depuis le début de la saison et nos principes de jeu. Nous devons tout faire pour qu'à la fin du match, nous rentrions à la maison avec une grande joie".



Monaco possède 96 % de chances de passer, avec plus de 17 000 personnes au Louis II et la France derrière sa télévision, qui veut prendre du plaisir. Monaco n'a donc pas le droit à l'erreur ce soir face à Dortmund.



Les compos probables :

Monaco: Subasic - Touré (ou Dirar), Glik, Jemerson, Mendy - Moutinho, Bakayoko, Silva, Lemar, Mbappe, Falcao

Dortmund: Bürki - Piszczek, Papastathopoulos, Bender, Schmelzer - Weigl, Sahin (ou Castro, ou Guerreiro) - Dembélé, Kagawa, Reus - Aubameyang



Les infos avant la rencontre :

Mbappé double buteur lors du succès 3-2 de Monaco en Allemagne à l'aller

Monaco invaincu en six rencontres européennes à domicile cette saison : 5 v., 1 n.

Fabinho suspendu après son carton jaune à l'aller

Dortmund incapable de gagner lors de ses deux derniers matches de Champions League à l'extérieur



NICOLAS PELLETIER