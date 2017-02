Mbappé, un petit dans la cour des grands

C'est le pari gagné pour Leonardo Jardim, hier soir à Manchester. Kylian Mbappé a illuminé la rencontre, avec sa vitesse et son audace, digne d'un très grand joueur. Retour sur sa soirée en quelques chiffres.

8

Le nombre de ballons touchés dans la surface adverse (8 sur 22 au total). Il se trouve juste derrière son coéquipier Radamel Falcao avec 9 ballons touchés.



18 ans et 2 mois

Kylian Mbappé est devenu hier le troisième plus jeune joueur français à débuter un match de Ligue des Champions.



2

C'est sa position dans le classement du TOP 5 des buteurs français les plus jeunes en C1. 18 ans et 2 mois, il se trouve juste derrière Karim Benzema au classement, qui avait marqué à 17 ans et 11 mois avec Lyon.



7

Il a marqué huit fois lors de ses sept dernières titularisations avec l'AS Monaco, toutes compétitions confondues.



36,36%

Un tiers de son temps dans le couloir droit de l'ASM, hier à Manchester. Kylian Mbappé, s'est positionné très haut sur le terrain en évoluant dans l'axe (27,27%) et sur son côté droit (36,36%). Seul point faible, un retour défensif assez faible notamment en deuxième période.



7

Comme sa note dans le quotidien l'Equipe aujourd'hui. La meilleure note de l'effectif monégasque avec Bernardo Silva (7), qui vient récompenser un très beau travail du jeune joueur de la Principauté pendant le match d'hier soir à Manchester.



NICOLAS PELLETIER