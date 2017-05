Mbappé : "on a connu un parcours assez atypique"

Mbappé s'est exprimé pour le site officiel du club, sur le parcours de l'AS Monaco en Ligue des Champions avant la demi-finale aller face à la Juventus, ce soir.

"On a connu un parcours assez atypique, on a commencé au tour préliminaire contre Fenerbahçe puis Villarreal pour se qualifier dans les groupes. Le groupe a été difficile parce que toutes les équipes étaient à peu près au même niveau avec Tottenham, Moscou et Leverkusen. On a réussi à sortir premiers. Après, on a joué City, un top club européen. Ce furent vraiment deux matches de grand niveau, avec beaucoup de buts, beaucoup de spectacle. Là encore on se qualifie en gagnant 3-1 à la maison. Après, il y eut Dortmund, quelque chose de très différent avec une ambiance très différente et une certaine forme de fraternité entre les deux équipes au vu des événements qui se sont déroulés. On a été très touché par ce qui est arrivé à Bartra et à Dormtund. Mais on a réussi à se mettre en condition et on a gagné. Et maintenant, c'est la Juventus."