Mbappé : "Il nous a manqué un peu d'expérience"

Retrouvez la réaction de Kylian Mbappé, l'attaquant de l'AS Monaco après la défaite ce soir face à Monaco (0-2) en demi-finale de la Ligue des Champions.



Kylian Mbappé, attaquant de Monaco : "Il nous a manqué un peu d'expérience, bien sûr. Il nous a manqué aussi un brin de réalisme. On s'est créé des occasions sans les concrétiser. Eux : deux occasions franches et deux but. C'est la différence qu'il y a eu sur ce match. Maintenant, on va essayer de tout donner au match retour. Pour finir sans regret".



"J'ai toujours dit qu'on travaille tous les jours pour affronter des grands joueurs. C'est une bonne expérience. Je pense que la progression est plus rapide. Cela nous permet de hausser notre niveau de jeu. (Buffon) a sorti quelques parades ce soir. Maintenant, on va bien travailler à l'entraînement pour pouvoir revenir au match retour essayé de marquer."