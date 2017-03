Matuidi et Verratti étaient en boîte de nuit avant le match

Déjà que la défaite a fait couler beaucoup d'encre dans la capitale, voilà que maintenant on apprend que Marco Verratti et Blaise Matuidi auraient fait un petit tour en boite de nuit.

Selon les sources et informations de l'Equipe, Balise Matuidi et Marco Verratti ont fait la fête à l'Arc Paris quelques heures avant le départ du groupe en Espagne. Une soirée qui s'est terminée vers 3h du matin et ou Didier Drogba ou encore Jérome Boateng étaient présents. Malgré tout, la soirée était organisée par un de leurs nombreux sponsors.



Encore un manque de sérieux d'un joueur Parisien, cela commence à faire beaucoup pour la direction. Des sanctions vont très certainement tomber dans les semaines à venir à moins que l'histoire du sponsor ne soit un bon alibi.