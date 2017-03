Mathieu s'excuse après son geste

Sans jouer une minute lors du match face au PSG, le défenseur du FC Barcelone a été au coeur de l'actualité lors de l'après match. En cause ? Son doigt d’honneur sur une photo.

"Mascherano a voulu prendre une photo assez rapide et Neymar voulait faire une petite dédicace à Kurzawa et Rabiot. C'est vrai que le geste est un peu maladroit de ma part. J'aurais du avoir un peu plus d'expérience là-dessus, mais c'était par rapport à ce qu'ils ont fait au match aller. Si j'ai offensé du monde, je m'en excuse, c'était juste un petit retour pour les deux joueurs. C'est du passé, c'est une petite erreur de ma part. J'ai fait ça pour un petit rappel pour les deux joueurs, mais ce n'était vraiment pas méchant. On a fait plein de photos, je ne fais pas le geste, mais la seule qu'on a retenue, c'est celle-là", a déclaré le défenseur du FC Barcelone sur le plateau de BeInSports.





Jérémy Mathieu s'exprime sur son doigt d'honneur après Barca - PSG sur le plateau du "Football Show"pic.twitter.com/Qz56PWMkpT — PenyaBlaugrana Paris (@PenyaParis) 13 mars 2017





