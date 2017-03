Mascherano avoue son erreur

Même si le PSG a sombré hier au Camp Nou, quelques décisions arbitrales peuvent être contestées. Des fautes non sifflés, des penalty accordés ou non. Et après le match le défenseur Argentin du Barça Javier Mascherano a montré tout son fair play.

Coupable d'une main dans sa surface en tout début de match et d'une faute non sifflées sur son compatriote, Angel Di Maria à cinq minutes de la fin, Mascherano a déclaré qu'il avait clairement touché le Parisien volontairement.

"Je ne crois pas que cela soit la raison de la défaite du PSG, mais c'est vrai que sur la fin, c'est clair, j'ai fais faute sur Di Maria".