Luis Enrique veut jouer libéré face à la Juventus

Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, était en conférence de presse à la veille du match entre le Barça et la Juventus Turin pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. A l'aller, la Juve s'était imposé 3-0 face aux Catalans.

"Le match parfait ne sert à rien : nous devons être efficace, nous créer des occasions de but et les faire douter. Nous voulons que le stade vibre et vivre une grande nuit comme face au PSG.Tous ceux qui étaient présents au Camp Nou contre le PSG ont la possibilité de vivre un autre moment historique. Le Barça peut marquer trois but en trois minutes : nous jouerons jusqu'à la 95e minute. Nous allons prendre des risques, nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons qu'une possibilité : attaquer. Je ne parlerai pas de miracle, demain c'est le match retour des quarts de finale perdu 3-0 à l'aller, tout est possible. Je suis convaincu que nous marquerons le premier but, le deuxième ce sera le Camp Nou et le troisième viendra de lui-même"