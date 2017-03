Luis Enrique :"nous n’avons rien à perdre"

Luis Enrique était en conférence de presse, cet après-midi, avant le choc de demain face au Paris Saint-Germain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

"Nous ne sommes qu'à la mi-temps de cette double confrontation. Si nous encaissons un but, nous sommes capables d'en marquer six. Nous l'avons déjà fait à d'autres occasions face à d'autres adversaires. Notre retard au score ne doit pas nous faire déjouer. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner sur ce match. Beaucoup de choses se sont passées depuis le match aller, nous sommes dans une bonne dynamique. Nous pouvons être optimistes."