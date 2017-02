Lucas Digne revient sur son départ de Paris

A la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, Lucas Digne est revenu sur son départ pour la Catalogne l'été dernier.



Après son prêt à la Roma, le latéral tricolore a indiqué au Parisien qu'il ne souhaitait plus porter le maillot du champion de France. "J'avais prévenu Olivier Létang que je ne comptais pas revenir. Les choses ne s'étaient pas passées comme je le souhaitais. Pas comme le club le souhaitait peut-être non plus. Mais je n'avais pas envie de reperdre une année. Cela a été difficile avec Olivier Létang, mais il a fini par me laisser partir." L'ex-Lillois veut tout de même retenir le meilleur de son passage au Parc des Princes : "J'ai gagné huit titres à Paris. Après c'est comme les mariages, certains fonctionnent et d'autres pas. Celui-là n'a pas super bien marché. Avec les joueurs ou le président, tout s'est bien passé, je ne peux que les remercier. J'ai pu aller à la Coupe du Monde en étant au PSG."



NP