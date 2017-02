Leverkusen - Atlético Madrid en direct

Suite des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un combat sans doute plus indécis qu'il n'y paraît entre Leverkusen et l'Atlético Madrid. Le club allemand vegète à la 8e place de Bundesliga et fait face au finaliste de la dernière édition. Mais le club de Griezmann et Gameiro n'est pas aussi régulier que la saison dernière...





Bayer Leverkusen : Leno - Wendell, Toprak, Dragovic, Henrichs - Brandt, Kampl, Aranguiz, Bellarabi - Chicharito, Havertz.



Atlético de Madrid : Moyá - Vrsaljko, Savic, Giménez, Filipe - Gabi, Saúl - Koke, Carrasco - Griezmann et Gameiro.



Ce n'est peut-être pas l'affiche la plus alléchante de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. En théorie, l'Atlético de Diego Simeone est largement favori face à un Bayer à la peine cette saison dans le championnat d'Allemagne. Mais le coach argentin des Colchoneros craint cette confrontation. Leverkusen est un club rugueux et engagé. Un modèle qui plaît à Simeone... mais pour sa propre équipe ! Il n'y aura pas forcément d'opposition de style dans ce match.



L'Atlético Madrid est une équipe plus organisée que "latine" dans sa philosophie de jeu. Une équipe qui, en outre, marque le pas depuis quelques semaines. Antoine Griezmann marque moins cette saison (9 buts en 22 matches de championnat, 3 buts en 6 matches de C1) et Kevin Gameiro est l'un des rares coéquipiers à le délester de cette tâches (9 buts en championnat, 1 but en C1).



Un score nul et vierge n'est pas à exclure, ce soir à la BayArena de Leverkusen.