Les Ultras du PSG derrière le club

Décidément ça bouge dans la capitale Française. Après le retour des joueurs à l'aéroport du Bourget ce matin, quelques incidents ont eu lieu. Des supporters du Collectif de Paris étaient très remontés contre les joueurs d'Emery. Résultats des insultes et un Thiago Motta qui heurte un supporter avec sa voiture. Heureusement ces jours ne sont pas en dangers. Et dans l'après-midi, les ultras du Collectif Parisien (CUP) ont sorti un communiqué expliquant qu'il n'avait rien à voir avec les échauffourées de ce matin. Rappelons qu'ils ont été autorisés à revenir au Parc des Princes il y a seulement quelques mois.

Communiqué de la CUP

" Le collectif ultra Paris n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'aéroport du Bourget au retour de l'équipe ! Pour la simple et bonne raison que nous faisons bloc derrière notre club "dans le malheur ou dans la gloire" !

Nous partageons la déception de tous les amoureux du PSG après cette soirée cauchemardesque et nous le ferons savoir aux concernés directement. Mais une chose est sûre : nous ne sommes pas de ceux qui retournent leur veste à la première difficulté.

Comme nous l'avons toujours été, nous serons derrière le club, le président, le staff et les joueurs pour aller chercher le titre et les coupes, puis revenir plus fort la saison prochaine!".