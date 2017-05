Les réactions d'après-match

Malgré la défaite, les joueurs de l'AS Monaco se sont arrêtés en fin de match pour répondre aux nombreuses questions de la presse.

"Kylian Mbappé, AS Monaco FC

Il nous a manqué de l'expérience ainsi qu'un brin de réalisme. Nous avons eu plusieurs opportunités que nous n'avons pas concrétisées alors que la Juventus a fait preuve de 100% de réussite. C'est la différence majeure sur la rencontre de ce soir. Nous allons essayer de tout donner lors du match retour pour terminer sans regrets"



"Benardo Silva, AS Monaco FC

Aujourd'hui, il faut dire que la Juventus a beaucoup mieux joué. Nous n'avons pas bien commencé le match. Ensuite, ils ont été très intelligents. On a l'impression d'avoir joué contre l'une des meilleures équipes du monde. Ce n'est pas fini. On sait que ce sera très, très difficile, mais pas impossible".



Kamil Glik, AS Monaco FC

"Nous irons à Turin pour jouer notre jeu. Il est évident que nous allons essayer de faire de notre mieux. Nous sommes déjà fiers de ce que nous avons fait jusque-là. D'un point de vue personnel, je suis fier d'avoir disputé les demi-finales de la compétition dès ma première participation".