Les réactions après l'exploit du Barça !

Retrouvez sur Sport.fr, l'ensemble des réactions après le match entre le FC Barcelone et le PSG. Qualification et exploit des Catalans ce soir au Camp Nou, victoire 6-1.

Samuel Umtiti, défenseur de Barcelone : "Nous ne nous sommes focalisés que sur notre jeu. On a essayé de presser. On savait comment les mettre en difficulté. Ils nous ont attendu, c'était bien pour nous. On les a fait courir et à la fin cela a payé. Ils étaient assez fatigués. Nous nous sommes dit que même si nous prenions un but, nous aurions le temps d'en marquer, l'entraîneur nous a dit que même s'il ne reste que cinq minutes nous pouvons mettre deux buts. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vécu cela. Avant le match, l'entraîneur nous a demandé si nous avions déjà réussi cela. Personne n'a dit oui. On a bien préparé notre match. Nous avons reproduit ce que l'entraîneur voulait que nous fassions. Quand on joue comme ça, avec cet état d'esprit, on est très fort et nous l'avons démontré ce soir".