Les ligues restent opposées à la réforme de la C1

A la différence des clubs, les ligues ne digèrent pas la réforme de la Ligue des champions pour la période 2015-2021. Celle-ci garantira aux quatre meilleures nations, pour l'heure l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, l'accès direct de quatre clubs à la phase de groupes.



L'association des Ligues européennes professionnelles de football (EPFL) convoque une assemblée générale extraordinaire le 6 juin afin de définir la position à tenir envers la confédération européenne. L'association a de nouveau fait part vendredi de ses "vives inquiétudes" sur le sujet, considérant que cette réforme va favoriser les plus gros clubs et qu'elle représente une menace pour la compétitivité des autres championnats. Le président de l'EPFL Lars-Christer Olsson estime ne pas avoir obtenu de véritable "accord" avec l'UEFA sur cette réforme, qui représente selon lui un des plus grands changements dans le football professionnel depuis "dix ou vingt ans", a-t-il expliqué. Il souhaite poursuivre les négociations avec l'UEFA sur le dossier et les questions de calendrier notamment. En club, "de plus en plus de match de compétitions internationales ont lieu en plus des compétitions domestiques", déplore-t-il ainsi.