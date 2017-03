Les déclarations Parisiennes d'après match

Après le naufrage Parisien hier soir au Camp Nou, les réactions étaient forcément attendues. Seuls quelques joueurs se sont livrés aux douloureuses questions des journalistes.



Verratti :"On savait que tous les joueurs de Barcelone sont meilleurs que nous. La seule chose à faire, c'était de jouer en équipe, de jouer ensemble. On dit pardon aux supporters".



Thiago Silva :"Comme capitaine, je suis très fier de mes joueurs, malheureusement aujourd'hui rien n'a marché, on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on avait préparé et le Barca a concrétisé beaucoup de ses occasions. Malheureusement ça fait mal. Mais les grands joueurs, ce sont ceux qui sortent le plus vite de ça. Des moments comme ça, on en a eu dans la vie et on a réussi à en sortir, ce n'est pas cette fois qu'on va rester la tête basse. C'est difficile pour nos supporters qui étaient là, mais on doit continuer à travailler".