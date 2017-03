Les déclarations des Catalans

Le Barça a réalisé la "remontada" du siècle hier soir en s'imposant 6 buts à 1 contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Les joueurs du Barça ont forcément fêté cette qualification comme il se doit. Devant la presse, les sourires étaient de sorti.

Ivan Rakitic :Un match extraordinaire ? Oui, et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui aiment le football à travers le monde. Ça a été une nuit spéciale. Revenir comme ça après avoir perdu 4-0 Je n'ai rien à dire, si ce n'est que c'est Barcelone. Merci aux gens au stade qui nous ont soutenus. C'était incroyable. Marquer trois buts lors des cinq, six dernières minutes, c'est fou ! Merci à mes coéquipiers, nous continuons notre parcours et préservons notre rêve de Ligue des Champions".



Luis Enrique :"Je crois que personne n'a cessé d'y croire. En voyant l'implication de l'équipe pendant tout le match, même si nous avons encaissé un but, je crois que les joueurs ont été exceptionnels à tous les niveaux. En défense, ils ont été impressionnants. Nous avons pris tous les risques mais cela en valait la peine puisque nous avons vécu une fin de match comme on en voit parfois dans le football. Cette fois, c'est nous qui avons le sourire. Comme entraîneur, je suis ravi de vivre ça, surtout après ce qui s'est passé au match aller et les conséquences que cela a entraîné".



Samuel Umtiti :"Nous ne nous sommes focalisés que sur notre jeu. On a essayé de presser. On savait comment les mettre en difficulté. Ils nous ont attendu, c'était bien pour nous. On les a fait courir et à la fin cela a payé. Ils étaient assez fatigués. Nous nous sommes dit que même si nous prenions un but, nous aurions le temps d'en marquer, l'entraîneur nous a dit que même s'il ne reste que cinq minutes nous pouvons mettre deux buts. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vécu cela. Avant le match, l'entraîneur nous a demandé si nous avions déjà réussi cela. Personne n'a dit oui. On a bien préparé notre match. Nous avons reproduit ce que l'entraîneur voulait que nous fassions. Quand on joue comme ça, avec cet état d'esprit, on est très fort et nous l'avons démontré ce soir".

