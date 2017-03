Leicester peut sauver sa saison

Jamais présent là où on l’attend ! Battu 2-1 lors du match aller, le club de Leicester conserve une très grande chance de se qualifier ce soir (20h45) à domicile face à Séville, lors de ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Foxes restent sur deux matchs sans défaite depuis le départ de Claudio Ranieri, au lendemain de la défaite en Andalousie pour le compte du match aller. Depuis ce limogeage, le champion d’Angleterre va beaucoup mieux, Séville devra faire très attention car les anglais veulent aller loin dans cette compétition.

















C'est un club unique au monde. Champion d'Angleterre à la surprise générale, limogeage de l'entraîneur il y a trois semaines et pourtant Leicester est encore là dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un club marqué par le départ de Claudio Ranieri mais qui veut relever la tête, pour se maintenir en Premier League et pourquoi pas venir créer l'exploit de titiller les grands d'Europe. Cette coupe, réserve des surprises et Leicester veut participer à la fête.



Un départ, de l'émotion et une victoire face à Liverpool ont permis de remettre le club dans sa marche en avant. Désormais, c'est l'ex-adjoint Craig Shakespeare qui dirige l'équipe. Il ne veut pas effacer l'exploit réalisé par le coach italien, l'année dernière, mais souhaite, lui aussi, écrire son histoire avec son club. Soutenu par Jamie Vardy et ses partenaires, il veut donner une nouvelle mentalité à l'équipe : "Ça va être une soirée spéciale. Ça va être électrique. J'attends de l'équipe qu'elle continue sur l'élan des deux derniers résultats pour continuer à jouer avec assurance."



Le point fort sur lequel devra absolument s'appuyer les Foxes ce soir, le bilan très correct à domicile. Au King Power Stadium, le champion d'Angleterre 2016 a gagné la moitié de ses matchs en Premier League (7 sur 14). Le club de l'East Midlands a aussi fait carton plein, dans son antre, en C1 lors de la phase de groupe, dominant le FC Porto, le FC Copenhague et le FC Bruges, à chaque fois sur le score de 1-0. Un score suffisant pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers dans l'optique de la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Leicester part ce soir en position de favori pour une qualification, un statut qu'il faudra tenir pour faire encore une fois rêver les supporters.



Leicester City : Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton - Okazaki, Vardy.

FC Séville : Rico - Mercado, Rami, Pareja - Mariano, N'Zonzi, Nasri, Escudero - Vazquez, Jovetic, Vitolo.



